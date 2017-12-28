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  3. 28 Aralık 2017 21:49

O ülkede nargile yasaklandı

Kenya'da hükümet, çok hızlı yayılan nargileyi yasakladı.

O ülkede nargile yasaklandı
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Kenya'da hükümet, son yıllarda gençler arasında hızla yayılan nargileyi yasakladı.

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı. 

Düzenlemede, "Hiçbir kimse ya da işletme nargile satamaz, üretemez, kullanamaz, reklamını yapamaz ya da teşvik edemez." ifadeleri kullanıldı. Yasaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca para ve 6 aya varan hapis cezaları verilebilecek. 

Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından nargileyi yasaklayan üçüncü Afrika ülkesi oldu. Dünyada nargileyi yasaklayan ülkeler arasında Singapur, Pakistan, Ürdün ve Suudi Arabistan bulunuyor.

 

hükümet , nargile , kenya
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