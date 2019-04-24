O ülkede nargile yasaklandı !

Batı Afrika ülkesi Gana’da, sağlığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle nargile ürünlerinin kullanımı, reklamı ve ithalatı yasaklandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gana Gıda ve Uyuşturucu Kurumu Direktörü Juliana Amankwah-Marfo, sağlığa zarar veren ve ülkede son yıllarda gençler arasında yaygınlaşan nargile ürünlerinin reklamı ve ithalatının yasakladığını açıkladı.

Yasağın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) nargilenin sağlık üzerindeki etkisine yönelik endişeleri uyarınca alındığını belirten Amankwah-Marfo, "Maalesef son zamanlarda gençler arasında nargile kullanımı yaygınlaştı fakat gençler nargilenin sağlığa zarar verdiğinin farkında değil. DSÖ'ye göre nargile kanser gibi hastalıklara sebep oluyor." dedi.

Amankwah-Marfo, yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşılaşacağına işaret ederek, halka nargileden uzak durulması çağrısında bulundu.

Nargile daha önce Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Ruanda'da yasaklanmıştı.