O ülkede rekor üstüne rekor kırılıyor: Omicron kabusu hızla yayılıyor

Omicron varyantı dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ederken Fransa'dan yeni bir rekor haberi geldi.

Sağlık bakanı Olivier Veran, milletvekillerini yeni vakaların tsunami etkisiyle artması nedeniyle uyardı. Bir gün önce 180 bin yeni vaka kaydedilen Fransa'da 24 saatte 208 bin vaka kayıtlara geçmesiyle, yeni rekor kırılmış oldu. Sağlık Bakanı Veran, Fransa'da her saniyede iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bakan, Delta varyantı nedeniyle hastanelerdeki durumun endişe verici olduğunu ancak Omicron'un henüz bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu hafta Fransa, haftanın üç günü evden çalışmayı zorunlu kılan, iç mekan etkinliklerine katılımı sınırlayan ve uzun mesafeli trenlerde yemek yemeyi yasaklayan bir dizi yeni Kovid önlemi duyurmuştu.

YEDİ GÜNLÜK EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

Öte yandan bir rekor haberi de ABD'den geldi. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından tutulan çeteleye göre, ABD yedi günlük en yüksek Kovid-19 vaka ortalamasını kaydetti.

Salı günü itibarıyla yeni vaka ortalaması 265 bin 427 ile, Ocak 2021'deki 251 bin 989'luk vaka ortalamasının üstüne çıktı.