O ülkede Rus aşısı tartışması devam ediyor!

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in, Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitme kararına tepki gösterdi.

Ülkesinin aşı konusunda Rusya'dan açık teklif aldığını belirten Babiş, "Ruslar daha önce Çekya'ya hemen 300 bin doz, sonraki 3 ay boyunca ise aylık 150 bin doz aşı tedariki yapabileceklerini söylediler." diye konuştu.

Hamacek, dün yaptığı açıklamada, Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini belirtmiş ve "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." demişti.

ÜLKEDEKİ ÇİN VE RUS AŞISI TARTIŞMALARI, 2 BAKANI YERİNDEN ETMİŞTİ

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 3 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 593 bin 847'ye çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 45 artarak 28 bin 229 oldu.