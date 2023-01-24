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O ülkede şiddetli kar yağışı: 280 uçuş iptal edildi

O ülkede şiddetli kar yağışı: 280 uçuş iptal edildi
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Japonya'da kar yağışının beraberinde getirdiği rüzgar, hayat koşullarını olumsuz yönde etkileri devam ediyor.

Japonya, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Ülkede, şiddetli kar yağışının beraberinde rüzgar başladı.

Kokkaido, Nagano, Okayama ve Tottori eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken, hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi.

280 uçuş iptal edildi
 Ülke genelinde 280 uçuş iptal edildi. Çok sayıda otoyol ise buzlanma riski nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Son 10 yılın en düşük sıcaklığı
Birçok kesimde son 10 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin görüleceği uyarısında bulunan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), termometrelerin bu gece itibariyle Sapporo'da eksi 12, Sendai ve Nagano'da eksi 7, Toyama, Yamaguchi ve Kumamoto'da eksi 5'i göstereceğini duyurdu.

Seyahatlerden kaçınma uyarısı
Yerel makamlar donan su boruları nedeniyle yaşanabilecek su kesintileri ve elektrik arzında meydana gelebilecek aksamalara karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunurken, şiddetli kar yağışı görülen bölgelerde zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması istendi.

Etiketler japonya kar yağış
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