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O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu

O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu
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Audi'nin Brüksel fabrikasında işçiler, gelecekte üretim için model tahsis edilmemesi nedeniyle işbaşı yapmadı ve 300 tamamlanmış otomobilin anahtarlarına el koydu.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları işbaşı yapmadı. İşçiler, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu.

Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri sabah saatlerinde bir araya geldi. Görüşmede, Audi'nin de sahibi Volkswagen grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmesi sonrası ortaya çıkan sorunlar ve neler yapılabileceği görüşüldü.

İŞÇİLER 300 OTOMOBİLİN ANAHTARLARINA EL KOYDU

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle çalışanlar fabrika önüne gelmelerine rağmen işbaşı yapmadı. İşçiler, üretimi tamamlanmış 300 otomobilin anahtarlarına da el koydu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen grubuna ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı. Bu duruma fabrika çalışanlarını ve sendikaları tepki göstermişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Etiketler audi belçika audi çalışanları
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