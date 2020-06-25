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  3. 25 Haziran 2020 19:05

O ülkede yıldırım faciası: 83 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonrasında yıldırım isabet etmesi sonucunda 83 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

O ülkede yıldırım faciası: 83 kişi öldü
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Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Bihar eyaletinin çeşitli kesimlerine yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 83 kişiden 13'ünün Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışanlar olduğunu bildiren Pal, diğer kişilerin ise eyaletin farklı bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Pal, yaralanan 10 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

 
Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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