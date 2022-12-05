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O ülkeden flaş karar: Aşırı hız yapanlar yandı

O ülkeden flaş karar: Aşırı hız yapanlar yandı
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Avusturya Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan sürücülerin araçlarına el konularak, açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Avusturya aşırı hız yapan sürücülere yönelik yeni önlemler alarak, trafik kurallarını sıkılaştırıyor. Avusturya Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler düzenlediği basın toplantısında, aşırı hız yapan sürücülere yönelik alınacak yeni önlemleri ana hatlarıyla aktararak, "Burada bahsettiğimiz hızlarda kimse aracının kontrolünü tamamen sağlayamıyor. Araba kontrol edilemez bir silah ve masum insanlar için bir tehlike haline geliyor" dedi.

 Yasal hız sınırının üzerinde giderken yakalanan sürücülerin araçlarına ilk seferde iki haftaya kadar el konulacağını aktaran Gewessler, suçun tekrarlanması veya hız limitinin aşırı şekilde aşılması halinde ise sürücülerin araçlarına sonsuza kadar el konulacağını ve açık arttırmayla satılacağını ifade etti. Gewessler, "Arabası olmayan artık hız yapamaz. Bu önlemin diğer ülkelerde bu kadar başarılı olmasının nedeni budur” dedi.

Etiketler avusturya hız
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