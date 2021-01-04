O ülkeden flaş karar! Yaşlılara korona aşısı yapılmayacak

Endonezya, Türkiye'nin de satın aldığı Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ı gelecek hafta kitlesel kullanıma sunacak. Ancak ülkede yaşlılar yerine gençlere öncelik verilecek. Endonezyalı yetkililer, aşının yaşlılar arasındaki koruma oranının hala bilinmediğini ve önce çalışan yetişkinleri aşılayarak ekonomiyi canlandırmak istediklerini açıkladı. Uzmanlar ise Endonezya'nın stratejisinin sonuçlarını merak ettiklerini söyledi.

Güney Asya ülkesi Endonezya'nın, Türkiye'nin de aldığı Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ı gelecek hafta kitlesel kullanıma sunması bekleniyor. Ancak Endonezya'da planlanan aşı stratejisi, dünyanın geri kalanının aksine yaşlılara değil, 18-69 yaş arasındaki yetişkinlere öncelik veriyor.



Etkisi bilinemiyor

Gazete Duvar'ın haberine göre, bu durum dünya basınının ilgisini çekerken, Endonezyalı yetkililer Sinovac firmasının geliştirdiği aşının yaşlı nüfus üzerindeki etkisinin henüz tam olarak bilinmediğine dikkat çekiyor; çalışan yetişkinlere öncelik vermenin sürü bağışıklığı sağlayıp ekonomiyi yeniden canlandırmak açısından da doğru olduğunu savunuyor.