Obama desteklediği adayı açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile Kamala Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık" dedi.

Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli" diyerek, teşekkür etti.

BIDEN YARIŞTAN ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz, X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

AA