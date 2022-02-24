Odessa'ya füze saldırısı: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın işgal harekatına başlamasının ardından Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden çatışma ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya yönelik bir füze saldırısı düzenlendi.
Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bölgede zaman zaman patlama seslerinin duyulmaya devam ettiği ifade ediliyor.
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