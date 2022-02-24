  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Odessa'ya füze saldırısı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Odessa'ya füze saldırısı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Odessa'ya füze saldırısı: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın işgal harekatına başlamasının ardından Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden çatışma ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya yönelik bir füze saldırısı düzenlendi.

Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgede zaman zaman patlama seslerinin duyulmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Etiketler füzel saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BAE’den iadesi istenen Sedat Peker’den ilk açıklama
Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik uydu görüntülerine yansıdı
Görüntüler Rusya'nın vurduğu Kiev'den! Kiev'den kaçış!
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir ?
Putin: 'Silahlarınızı bırakın, evinize dönün!''
Acun Survivor'a veda eden ismi ''yaramazlığı biraz azaltırsan'' diyerek açıkladı
Gram altın 1.000 TL'ye dayandı! Dolar ve Euro zirvede
Ukrayna'yı bombalayan Rus jetleri kamerada
Ukrayna'yı işgal eden Putin'in 30 yıllık hayali ortaya çıktı
Kabus gibi! Benzin ve motorinde beklenen dev zam açıklandı