Öfkeli kadın kocasını benzin döküp yaktı

Endonezya'da bir kadın, telefon şifresini istediği için kendisine şiddet uygulayan eşini, üzerine benzin döküp yakarak öldürdü.



Endonezya'da yaşayan 26 yaşındaki Dedi Purnama isimli kadın, eşini yakarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan adam, yaşam mücadelesini kaybetti.

TELEFON ŞİFRESİNİ İSTEDİĞİ İÇİN ŞİDDET UYGULADI

Olay, Endonezya'nın Nusa Tenggara kendinde meydana geldi. İddiaya göre, Dedi Purnama isimli kadın, evinin çatısını tamir etmeye çalıştığı sırada 25 yaşındaki eşi İIham Cahyani'den telefonunun şifresini istedi.

KOCASININ ÜSTÜNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Genç adam, karısına şifreyi vermeyi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Adam tartışma sırasında karısını dövünce karısı eline aldığı benzin tenekesini kocasının üzerine dönüp ateşe verdi. Evde yangını gören komşular eve koşup adamı hastaneye kaldırdılar.

Hastaneye kaldırılan İIham Cahyani, iki gün sonra hayatını kaybetti. Kadın polis tarafından gözalatına alındı.