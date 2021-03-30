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  3. Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta koronadan öldü

Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta koronadan öldü

İstanbul'da, oğlunun aşı yapılmasını istemediği 72 yaşındaki bir adam koronavirüsten hayatını kaybetti.

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği'nde (UMKE-DER) gönüllü hekim olan Acil Tıp Uzmanı Sarper Yılmaz, sosyal medya hesabından nöbet sırasında hastaneye gelen koronavirüs hastasıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Nöbet sırasında hastaneye gelen 71 yaşındaki hastasının oğlunun zararlı diyerek aşı yaptırmadığını belirten Yılmaz, yatışı yapılan hastanın bir gün sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

"VİCDANİ BİR CİNAYETTİR BU"
Paylaşımında aşının önemine dikkat çeken Yılmaz, "72 yaşında bir hastaya Kovid-19 zatürresi tanısı koyduk geçen nöbetimde. Aşı oldunuz mu dedim? Oğluna sertçe baktı. 'Dedim oğluma doktor bey ama zararlı deyip yaptırmadı' dedi. Yatırdık hastayı. Bugün sistemden baktım. Yoğun bakımda hayatını kaybetmiş. Vicdani bir cinayetti bu!" ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs aşı
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