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  3. 06 Eylül 2020 16:13

Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında koronavirüsten öldü!

Arjantinli bir üniversite profesörü online eğitim verdiği ders sırada öğrencilerinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında koronavirüsten öldü!
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı.

Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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