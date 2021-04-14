Öğrencilerine hakaret eden öğretmen sosyal medyada gündem oldu

Zoom üzerinden verdiği ders sırasında öğrencilerin ebeveynlerine karşı sert ifadeler kullanan öğretmen sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan gerçekleştirilen eğitimlere karşı çıkan ebeveynlere ders sırasında saydıran öğretmenin görevden uzaklaştırılması sosyal medyayı ikiye böldü. Daha önce bir öğrencisini de moron diye payladığı iddia edilen öğretmenin Zoom dersleri sırasında kendini kaybettiği anlar önce Facebook’ta özel bir grubun sayfasına düştü.

Eyalette okulların tamamen yüz yüze eğitime geçmesini savunan bir grubun Twitter hesabından yayınlanan görüntüde Kaliforniya eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki lise öğretmeni Alissa Piro, yüz yüze eğitimin başlaması için mücadele verip dava açan ebeveynlerle ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Ebeveynlerin hiçbir fikri olmadığı halde konuştuğunu söyleyen öğretmen sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ebeveynleriniz kendi meslekleri hakkında konuşmak isterse onları seve seve dinlerim. Ama uzaktan eğitimde sizin birey olarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde eğitim verme konusunda nasıl yetersiz bir iş yaptığım hakkında konuşmak istiyorlarsa… Hodri meydan; buyursunlar… Çünkü eğitimcilere işini nasıl yapması gerektiğini söylemeye çalışan ebeveynlerden çok sıkıldım artık.”

Aynı öğretmenin bir öğrencisine de sorduğu bir soru üzerine ‘moron’ diye bağırdığı öne sürüldü.

Jace Jonas isimli öğrenci de Asyalı öğrencilerin dernek kurduğunu duyduktan sonra Zoom uygulamasının sohbet özelliğini kullanarak “Neden bazı ırktan öğrenciler dernek kuruyor da diğerleri kurmuyor? Bence hepimizin derneği olmalı” diye yazdığını anlattı.