Öğrencisinden çıplak fotoğraflarını isteyen doktor o iddiaları kabul etti

İngiltere'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası doktor Shakil Malik, öğrencilerini şuursuz tekliflerle taciz etti. Genç kız öğrencilerine taciz mesajları gönderen doktorun, aralık ayında katılacağı duruşmada ceza alması bekleniyor.

17 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini ve ona müstehcen mesajlar attığını kabul eden doktor, 22 yaşındaki öğrenciye yaptığı iddia edilen teklifi yalanladı ve kadınsı hilelerin kurbanı olduğunu söyledi.

22 yaşındaki başka bir öğrencisine de birlikte bir konferansa giderek kaçamak yapmayı teklif ettiği, kabul ederse kendisini üst sınıfa geçireceğini söylediği iddia edildi. Öğrencinin 'ürpertici bir gülümsemeyle' bu teklifi reddederek bir erkek arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine sapık doktor, "Çok ilginç, o zaman en yakın arkadaşın olayım birlikte yaşayalım, her kadın kendine prenses gibi davranılmasını hak eder" ifadelerinde bulundu.

Doktorun çalıştığı hastanedeki başka bir danışman hekim ise yaptığı inceleme sonucunda, doktorun suçlu olduğunu ve görevini kötüye kullandığını söyledi.