Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten ev hapsi almıştı: Yeniden tutuklandı

ABD'nin Kuzey Karolina Bölgesi'nde öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten tutuklanan daha sonra kefaretle serbest bırakılıp ev hapsi almıştı. Sapık öğretmen yeniden tutuklandı.

Bailey'in, ev hapsi sürecinde aynı öğrenciyi defalarca evine aldığı ortaya çıktı. Iredell İlçesi Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki Elizabeth Suzanne Bailey'nin 1 Ağustos'ta ev hapsi başladıktan sonra kurbanla evinde dokuz kez bir araya geldiğini söyledi.

Tahvil tahliyesinin koşullarından biri, aynı zamanda bir fen öğretmeni olduğu Northview Academy'de bir öğrenci olan çocuk kurbandan uzak durmaktı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Şerif Ofisi, genç öğrencinin eve yaptığı ziyaretler hakkında bilgi aldığını ve eski eğitimciye 27 ek suçlama yöneltildiğini açıkladı. Bailey, 2 Eylül Cuma günü evinde tutuklandı ve tekrar Iredell İlçe Gözaltı Merkezine alındı. 27 ek suçlamayla karşı karşıya olan öğretmenin şimdiki tahvili ise 800.000 dolar olarak belirlendi.