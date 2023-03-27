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Oh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi

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İran'da baskıcı rejimin kadınlara yönelik çağ dışı uygulamaları sürerken, metroda başörtüsü takmayan kadınları kontrol eden bir ahlak polisi başı açık kadına müdahale etmek isteyince İranlı kadınlar tarafından tekme tokat metrodan dışarı atıldı.

İran'da metroda başörtüsü takmayan kadınları kontrol eden bir ahlak polisi başı açık kadına müdahale etmek isteyince İranlı kadınların tepkisiyle karşılaştı. 

Ahlak polisine karşı birlik olan İranlı kadınlar ahlak polisini metrodan dışarı attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken İranlı kadınların iradelerini başarıyla koruyabilmesi sosyal medyada takdirle karşılandı.

OdaTV.com

Etiketler iran iranlı kadınlar ahlak polisi dayak tekme tokat
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