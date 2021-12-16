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Okul bahçcesinde dehşet! 2 öğrenci korkunç bir şekilde öldü

Okul bahçcesinde dehşet! 2 öğrenci korkunç bir şekilde öldü

Avustralya’da bir okul bahçesinde üzerinde zıpladıkları şişme kaleyle rüzgarda havaya savrulan öğrencilerden ikisinin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu'nda kutlama yapıldığı sırada rüzgar, öğrencilerin üzerinde zıpladığı şişme kaleyi havaya savurdu.

Şişme kaleyle 10 metre yükseklikten yere düşen öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılanlardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın 10.00 sularında meydana geldiğini açıklayan Tazmanya polisi, yaralı çocukların olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildiklerini bildirdi.

Yaşananları ‘"üzücü" olarak nitelendiren ve hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Tazmanya polisinden Komiser Debbie Williams, "Bugün Hillcrest İlköğretim Okulu'nda meydana gelen bir trajik olaydan sonra iki çocuğun öldüğünü doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

Mahremiyetin korunması için bu aşamada ölümler veya yaralananlar hakkında daha fazla ayrıntı veremeyeceğini açıklayan Tazmanya polisi, olayla ilgili öğleden sonra Devonport kentinde basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Etiketler Avustralya okul bahçesi öğrenci ölüm rüzgar fırtına
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