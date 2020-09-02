Okulların açıldığı ABD'de 25 bin öğrenci koronavirüse yakalandı!

Birçok ülkede 'yeni normalleşme' kapsamında planlar yapılırken bunlar arasında en çok tartışılan durumlardan biri ise okulların açılması. Bazı ülkeler çok sıkı önlemler alarak yüz yüze eğitime devam ederken Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde eğitimlere bir süre daha video konferans yöntemiyle devam edilmeye başlandı.

Başkan Donald Trump’ın umursamaz tavrı ve duruma geç müdahale etmesiyle birlikte birkaç hafta içerisinde koronavirüs salgınının merkez üssü olan ve dünya üzerindeki 26 milyona yaklaşan vakanın 6.2 milyonunun tespit edildiği ABD’de de okulların açılmasıyla birlikte korkutucu bir gerçek ortaya çıktı.

EN AZ 37 EYALETTE 25 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ

ABD’de lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında ciddi bir patlama yaşandı. ABD’nin önde gelen medya platformlarından CNN, en az 37 eyaletteki lise ve üniversitelerde koronavirüs vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. CNN’in haberinde 25 binden fazla öğrenci ve çalışanda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. ABD’de her eyalet kendi içinde alınan kararlarla eğitime bir süredir devam ediyor.

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Güney Carolina, Kuzey Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Batu Virginia, Washington ve Wisconsin eyaletlerindeki okullarda koronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

