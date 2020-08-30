Okulların açılması tartışılırken korkutan araştırma

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 25 milyonu geçerken dünyanın birçok ülkesinde okulların açılması ve bu konuda geliştirilen yaklaşımlar tartışılıyor…

Türkiye’de de 21 Eylül’de okulların açılması ile ilgili açıklamalar gündeme gelirken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede okulların nasıl daha sistematik bir şekilde işleyebileceğine dair tartışmalar devam ediyor.

HAFTALARCA BOĞAZLARINDA KALIYOR

Fakat bilinçsiz ve herhangi bir sistem ve önlem olmadan okulların açılması durumunda başta yetişkinler olmak üzere toplumun nasıl hasar görebileceğini gözler önüne seren bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Corona virüsü salgınıyla mücadelede örnek gösterilmesine rağmen yasak ve önlemlerin gevşetilmesinin ardından ikinci dalga paniğiyle karşı karşıya kalan Güney Kore’de bilim insanları çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Bilim insanları çocukların Covid-19 semptomları göstermeseler dahi virüsü haftalarca burunlarında ve boğazlarında taşıyabildiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu durumun virüsün neden bu kadar hızlı yayıldığını açıklayabileceğini düşünüyor.

SEMPTOM 36 GÜN SÜRDÜ

Güney Kore’de 18 Şubat-31 Mart arasında 91 çocuk üzerinde 22 ayrı merkezde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocuklar, corona virüsünü haftalarca boğazlarında ve burunlarında taşıyabiliyor.

Araştırma kapsamında gözlemlenen 91 çocuğun 20’sinin araştırma süresince semptom göstermediği, 18 çocuğun başta semptom göstermediği ancak ilerleyen günlerde ateş, öksürük ve ishal gibi semptomların ortaya çıktığı, diğerlerinin ise virüse yakalandıktan sonra semptom gösterdikleri açıklandı. Araştırmada dikkat çeken sonuca göre, çocuklardan bazılarının semptomları 36 güne kadar sürdü.