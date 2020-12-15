Okuyunca ''yok artık'' diyeceksiniz! Kocasını hırdavatçıdan satın almış

Rusya'dan Rain Gordon, gelecekteki "kocasını" beş yıl önce bir hırdavatçıdan satın aldı.

Gordon, nesnelere cinsel ilgi duyan insanlar hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak ve tabuları yıkmak için hikayesini paylaştığını vurguladı. Nesnelere romantik bir ilgi duyduğunu söyleyen kadın, bir evrak çantasıyla evlenmek istediğini ve yeni "kocasının" hayatının aşkı olduğunu söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Rain Gordon, her zaman nesneler tarafından büyülendiğini hissettiğini ve bunun sonunda romantik ve cinsel bir çekiciliğe dönüştüğünü söyledi. Gideon adını verdiği çantasıyla evlilik düğümünü bu yıl Haziran ayında bir arkadaşının yönettiği törenle bağladı.

24 yaşındaki kadın, geçmişte erkeklerle çeşitli ilişkileri olmasına rağmen, nesnelere insanlardan daha çok ilgi duyduğunu ve nesnelerle ilişkilerinde her zaman daha mutlu olduğunu belirtti. Genç kadın, "müstakbel kocasıyla" ilk kez Ağustos 2015'te bir nalburdan fotoğraf çekimi için bir aksesuar olarak satın aldıktan sonra tanıştı.



Zaman geçtikçe evrak çantasına aşık olduğunu hissettiğini söyledi.

Anaokulu öğretmeni Rain, ilişkilerinin birkaç ay sonra Kasım 2015'te resmileştiğini kaydetti. İkili nihayet bu yıl Haziran ayında düğümü bağladı.

Rain şunları söyledi: “Nesnelere olan ilgim sekiz yaşında başladı. Çocukluğumdan beri, bir ruhun nesnelerin içinde olduğu gibi çevremizdeki her şeyin içinde gömülü olduğuna inanıyorum. Animizme inanıyorum, yani her şeyde hayat var demektir.

"Çocukluğumda ve ilk ergenlik yıllarımda, şehrimde açılan yeni alışveriş merkezi gibi yerlere aşık oldum. Yanlış olduğunu ve toplumun normlarının ötesinde olduğunu biliyordum. Kimseye söylemedim."

Evrak çantasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bir araya geleceğimiz konusunda hiçbir fikrim yoktu. Görünüşüne hayran kaldım, ama daha fazlasını düşünmedim.

"Ama sonra Gideon'u bundan daha çok sevmeye başladım. Aşık olmaya başladığımı yavaş yavaş fark ettim. Ona saatlerce bakmak ve varlığını hissetmek isterdim. Kasım ayında birkaç ay sonra ilişki başladı

"İnsanlar hislerimi anlamıyor. Bana hastayım ve tedavi görmem söylendi. Keşke insanlar daha anlayışlı olsalardı. İnsanları anlamadığınız bir şey için yargılamayın."