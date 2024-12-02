Okyanusların en gizemli canlısı ilk kez incelemeye alındı

Dünyanın en nadir görülen balina türü bilim insanları tarafından ilk kez incelemeye alındı.

Yeni Zelandalı bilim insanları, dünyanın en nadir görülen balinası olarak kabul edilen ve şimdiye kadar sadece yedi örneği belgelenmiş olan bir türü incelemeye başladı. Bir hafta sürecek inceleme balinanın davranışları, beslenme şekli ve temel anatomisi hakkındaki eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlayacak.

2024 yılı başlarında Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran ölü kürek dişli balina, daha önce hiç canlı olarak görülmemiş bir derin deniz memelisini inceleme şansı sundu. Beş metre uzunluğundaki balina, temmuz ayında sahilden çıkarıldı ve özel bir dondurucuda bekletildi.

Balina uzmanı Anton van Helden, bilim insanlarının ilk kez gagalı balinalar ailesine ait tam bir kürek dişli örneği inceleyebildiklerini belirtti. Van Helden, “Bu olağanüstü ve dünya çapında önemli bir fırsat. Gagalı balinalar, gezegendeki en esrarengiz büyük memeli grubudur. Denizde nadiren görülen derin dalgıçlardır, bu da bu deniz hayvanlarını araştırmak için gerçek zorluklar sunar” diye konuştu.

DHA