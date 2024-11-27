''Öldü'' sanıyorlardı.. Cenaze töreninde uyandı...

Hindistan’da, ölü ilan edilen bir adam cenaze töreni sırasında yakılmadan hemen önce aniden hareket ederek herkesi şoke etti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaşayan ve işitme ile konuşma güçlüğü çeken 25 yaşındaki Rohitash Kumar, epilepsi nöbeti geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Bhagwan Das Khetan (BDK) hastanesindeki doktorlar, elektrokardiyogram sonuçlarına dayanarak kalbinin durduğunu tespit etti ve Kumar’ı ölü ilan etti.

Ancak doktorlar ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapmadan cesedi morga gönderdi ve ardından Hindu geleneklerine uygun olarak yakılması için cenaze odununa yerleştirildi.

Cenaze töreninde, yakma işlemi başlamadan hemen önce, görgü tanıkları Kumar’ın hareket ettiğini fark etti ve hemen müdahale ederek hayatını kurtardı.

Tanıklardan biri, "Tam anlamıyla bir mucizeydi. Hepimiz şok olduk. Ödüğü söylenmişti ama nefes alıyordu ve hayattaydı," diye konuştu.

Öte yandan, ilk raporlar Kumar’ın ölüm sebebini kronik akciğer hastalığı (KOAH) ve veremden kaynaklanan solunum yetmezliği olarak belirtse de, otopsinin fiziksel olarak yapılmadığı ortaya çıktı.

Jhunjhunu bölge hastanesinin baş sağlık memuru D. Singh, otopsi raporunun yalnızca kâğıt üzerinde hazırlandığını ve gerçek bir otopsi yapılmadığını itiraf etti.

Hastanedeki ihmal iddiaları nedeniyle üç doktor, Dr. Sandeep Pachar, Dr. Yogesh Kumar Jakhar ve Dr. Navneet Meel, sağlık departmanı tarafından görevden alındı.

Kumar, cenaze törenindeki müdahalenin ardından tekrar hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındı, ancak durumu iyileşmedi.

Jaipur’daki SMS Hastanesi’ne sevk edilirken, cuma günü sabah saat 05.30’da yolda hayatını kaybetti.

Olay, hem mucizevi kurtuluşu hem de sağlık sistemindeki ihmal nedeniyle ülkede büyük yankı uyandırdı.