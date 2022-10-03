Ölen enişteden 42 yıl sonra gelen kartpostal

Hollanda'da bir kişinin gönderdiği kartpostal tam 42 sene sonra sahibine ulaştı. Ancak kartpostalı gönderen kişinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hollanda’da 42 yıl önce postaya verilen bir kartpostal, ancak cuma günü alıcısına teslim edilebildi. Kartpostalın gönderildiği 64 yaşındaki Ludwina Verhoeven, gönderide imzası bulunan eniştesinin birkaç yıl önce öldüğünü belirterek, kartın şimdi ortaya çıkmasının “çok özel” olduğunu söylüyor. Hollanda Posta İdaresi, adres doğru olmasına rağmen, kartpostalın alıcıya neden teslim edilemediğini araştırıyor. Hollanda medyasına göre, kartpostal, 1980 yılında Breda kenti yakınlarındaki bir tatil kampından, Lahey yakınlarındaki Nieuw-Vennep kasabasında yaşayan Ludwina Verhoeven için postaya verildi. Tatil kampından 5 farklı görüntünün yer aldığı kartpostalı, Ludwina Verhoeven’ın kızkardeşi Veronica ve eniştesi Jan gönderdi. Ancak Ludwina Verhoeven, kartın varlığından hiç haberdar olmadı. Ta ki, geçen hafta, Breda yakınlarındaki Roosendaal posta sınıflama merkezi, “alıcı bulunamadığı” gerekçesiyle kartı, gönderilen adrese iade edene kadar.