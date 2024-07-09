Ölüm Vadisi'nde termometreler 50 dereceye dayandı

Dünyanın kaydedilmiş en yüksek sıcaklığı olan 56,7°C rekorunu elinde bulunduran ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Furnace Creek bölgesinde sıcaklıklar 50°C'ye yaklaştı.

Termometreler, geçen hafta boyunca yükselerek pazar günü 54°C'ye kadar ulaştı. Bölgede aşırı sıcakların 11 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi perşembe akşamı geç saatlere kadar aşırı sıcak uyarısı yaptı.

Benzer şekilde, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı da ziyaretçilerine bunaltıcı aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almalarını tavsiye eden bir "Aşırı Yaz Sıcakları" uyarısı yayınladı.UayUyarıda, "Ulusal Park’ta 43°C ila 54°C arasında yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Sıcakta dışarıda geçireceğiniz zamanı en aza indiriniz. Sabah 10'dan sonra yürüyüş yapmayın. Bol miktarda su için. Hayatta kalmaya hazırlıklı seyahat edin; parkın büyük bölümünde cep telefonları çalışmıyor" ifadelerine yer verildi.

Bu gibi uyarılar, aşırı sıcaklarda sıcağa bağlı hastalık riski arttığı için yapılmaktadır. Kaliforniya’da cumartesi günü Badwater Basin adlı bölgede yolculuk yapan altı kişilik motosikletli bir grup hastalandı ve gruptan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise "şiddetli sıcak hastalığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.