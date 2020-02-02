Ölümcül virüs durdurulamıyor ! Ölü sayısı 304'e yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 304’e yükseldi. Birçok ülkenin havayolu şirketi, Çin ve bölgelerine olan uçuş seferlerinde değişikliğe gitti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayınladığı haritada ise vaka sayısındaki artış dikkat çekti.



2019 Aralık ayında Çin’in Hubei bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 14 bin 308’e yükseldi. Yayınlanan verilere göre, son 24 saatte ölü sayısı 45 artarken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 2 bin 934 olarak artış gösterdi.



BİRÇOK UÇUŞ SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Birçok ülkenin havayolu şirketi, Çin ve bölgelerine olan uçuşlarını iptal etti ya da seferlerde değişikliğe gitti. Bu kapsamda, İran ve Özbekistan Çin’e ve Çin’den gelen uçuşları geçici olarak askıya aldı. Vietnam ise salgına karşı ‘önlemleri artırmak’ için tüm Çin uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Türkmenistan Hava Yolları, başkent Pekin’e ve Pekin’den olan uçuşları askıya alırken, Katar Hava Yolları da uçuşlarını askıya alacağını bildirdi. Türkiye ile birlikte, Bangladeş ve Endonezya da Vuhan’daki vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına katılırken, Tayland da vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı.



ÇİN DIŞINDAKİ İLK ÖLÜM

Filipinler’de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Filipinler Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, öksürük, ateş ve boğaz ağrısı semptomlarını gösteren 44 yaşında Çin vatandaşı bir hastanın, başkent Manila’daki San Lazaro Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen kişi ile birlikte ülkede görülen vaka sayısı 2’ye yükseldi.





AVRUPA’DA DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Koronavirüsün Çin içerisinde hızla yayılmasının ardından vakalar, Asya dışında Orta ve Kuzey Avrupa’da da görülmeye başlandı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin yayınladığı haritadaki verilere göre Almanya’da 8, Fransa’da 6, İtalya, İngiltere ve Rusya’da 2, İsveç ve Finlandiya’da ise 1 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Öte yandan Çin’e komşu ülkelerde de vaka sayısında artış olduğu görüldü. Bu kapsamda, Japonya’da 20, Tayland’da 19, Singapur’da 18, Güney Kore’de 15 ve Hong Kong’da 14 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi.