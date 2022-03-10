Önce Rusya şimdi ABD! Savaşın seyrini değiştirecek kimyasal silah hamlesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın daha önce başka yerlerde kimyasal silah kullandığını belirterek, Ukrayna'da da kullanabileceğini iddia etti.

"PUTİN ZOR DURUMDA"

ABD Senatosunda düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" başlıklı oturuma CIA Direktörü Burns'ün yanı sıra Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone katıldı.

Ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşının değerlendirildiği oturumda Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zor durumda olduğunu ve savaşın istediği gibi gitmediğini savundu.

Burns, savaşın bir boyutunun da enformasyon savaşı olduğunu kaydederek, "Bu, Putin'in kaybettiği bir enformasyon savaşıdır." yorumunu yaptı.

KİMYASAL SİLAH SUÇLAMASI

Rusya'nın "Ukrayna'da kimyasal silah kullanıp kullanamayacağına" ilişkin bir soruya yanıt veren Burns, "(Kimyasal silah kullanımı) Rusya'nın kullandığı taktikler arasındadır. Bu silahları kendi vatandaşlarına karşı kullandılar, Suriye'de kullanılmasını en azından teşvik ettiler; dolayısıyla bu durumu ciddiye alıyoruz." diye konuştu. Burns ayrıca, Ukrayna'nın elinde değil, Rusya'nın elinde kimyasal silahlar olduğunu da dile getirdi.

DNI Direktörü Haines de Ukrayna'nın biyolojik veya nükleer silahlar peşinde olduğuna dair hiçbir delil olmadığını ifade ederek, "Bunlar Rusya'nın dezenformasyonu ve yanıltmasıdır." dedi.

RUSYA DA AMERİKA'YI SUÇLAMIŞTI

Ukrayna’da, ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia eden Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ukrayna’da uygulanan bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği gerçeği ortaya çıkarıldı. Açıkçası, özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte, Pentagon’un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik deneylerin yürütüldüğünü açığa çıkma konusunda ciddi endişeleri vardı. Şimdi belgeler radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birliklerinden Rus uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Alınan belgeler, Rusya topraklarına yakın bir yerde bulunan Ukrayna biyolaboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini teyit ediyor. Yakın gelecekte, alınan belgelerin analiz sonuçlarını sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN'LE TEKNOLOJİ YARIŞLARI

Öte yandan ABD ile Çin arasındaki asıl rekabetin teknoloji alanında olduğuna işaret eden Amerikalı istihbarat direktörleri, ABD'nin tüm kurumlarıyla bu teknoloji yarışındaki yerini alması ve hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Burns, Çin'le teknoloji alanındaki rekabetin istihbarat kurumları olarak temel öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "İstihbarat topluluğunun geleceğinde (Çin'le) teknolojik rekabetten daha öncelikli bir konu olmayacak. Çin'le rekabetimizin ana başlığı bu alan." diye konuştu.

ABD'nin Polonya ile Ukrayna'ya uçak gönderme konusunda yaşadığı krizin de gündeme geldiği oturumda Cumhuriyetçi senatörler, ABD Ukrayna'ya savaş uçağı gönderirse gerilimin artacağını savunan istihbarat direktörlerin "Bir diğer NATO üyesi olan Polonya gönderirse o zaman gerilim artmıyor mu?" sorunu yöneltti.

İstihbarat analistlerinin bu yöndeki analizlerine atıf yapan Haines, "Elimizdeki son değerlendirmeler bu yöndeki bir adımın Rusya ile doğrudan tansiyonu artıracağı yönünde, dolayısıyla savaşın yayılması riskini ortadan kaldırmak için bu değerlendirmeleri yapmak durumundayız." yorumunu yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise Biden yönetiminin Polonya'yla yaşanan uçak krizinde ikircikli bir tavır sergilediğini ve Rusya'yı kışkırtmamak adına daha önce Ukrayna'ya yapılmayan silah yardımlarının bugün önemli hale geldiğine dikkat çekti.