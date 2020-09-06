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  3. 06 Eylül 2020 12:40

Önce Rusya vatandaşlığına sonra Ortodoksluğa geçti

Daha önce Rusya vatandaşlığına geçen Fransız aktör Gerard Depardieu’nun, düzenlenen bir vaftiz töreniyle Ortodoksluğa geçti.

Önce Rusya vatandaşlığına sonra Ortodoksluğa geçti
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Gerard Depardieu’nun Ortodoksluğa geçtiği vaftiz töreninin cuma günü Paris'teki Alexander Nevsky Katedrali'nde yapıldığı bildirildi.

Sputnik’e konuşan katedralden bir kaynak, “Onun katedralde vaftiz edildiğini doğrulayabilirim” dedi.

Fransız aktörün vaftiz töreninin cuma günü öğleden sonra gerçekleştiğini belirten kaynak, detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Katolik bir ailede doğan 71 yaşındaki aktörün mezhep değiştirme töreninde ünlü oyuncunun sadece yakın arkadaşlarının bulunduğu öğrenildi. 

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fransa , vatandaşlık , Ortodoksluk
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