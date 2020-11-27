Online cinsel tacize 40 yıl hapis

En az 10 bin kişinin sohbet odalarını kullandığı ve bazılarının bu erişim için bin 200 dolar kadar ödeme yaptığı bilgisine ulaşıldı. 16’sı reşit olmayan yaklaşık 74 kişi istismar edildi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi Yonhap haber ajansına göre perşembe günü yapılan açıklamada, “Sanık birçok kurbanı cezbetmek ve tehdit etmek suretiyle yarattığı cinsel taciz içeriklerini geniş çapta dağıttı, servis etti” denildi.

Cho’nun çocukları cinsel tacizden korumak için yasaları ihlal etmekten ve kar elde etmek için taciz içeren videolar üreten ve satan bir suç çetesi işletmekten suçlu bulunduğu belirtildi.

Cho’nun suç örgütü, şantaj yoluyla elde ettiği videoları Telegram uygulamasındaki gizli sohbet odalarına sattı.

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Mart ayında bir polis komitesi, 5 milyon kişinin kimliğinin kaldırılmasını isteyen dilekçeleri imzaladıktan sonra, 25 yaşında ve üniversite mezunu olan Cho’nun adını vermek için alışılmadık bir adım attı ve “Durdurulamayan bir şeytanın hayatına fren uyguladığınız için teşekkür ederim” diye durumu açıkladı.

Cho o ay Seul karakolundan uzaklaştırılırken “Benim tarafımdan zarar görenlerden özür dilerim” demişti.

Reuters’ın bildirdiğine göre, polis geçen yılın sonlarından bu yana benzer cinsel suçlarla ilgili soruşturmaların ardından en az 124 şüphelinin tutuklandığını ve Telegram ve Cho’da dahil diğer sosyal medyadaki 18 sohbet odası operatörünün gözaltına alındığını söyledi.

Diğer beş sanık ise yedi ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.





