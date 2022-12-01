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Onun yaşına inanamayacaksınız!

Onun yaşına inanamayacaksınız!
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Haiti'de yaşayan 1915 doğumlu olan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Uzun yıllar yaşamlarına devam eden insanların nasıl uzun süre yaşadıkları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 399 yaşında olduğu iddia edilen bir kadının görüntülerinin gündem olmasının ardından bu sefer de Haiti'de 107 yaşındaki bir kadının görüntüsü dikkat çekti.

18 Temmuz 1915 yılında dünyaya gelen kadının kimliği de görüntülendi. Kimlikte kadının adının Lerosa Prequille olduğu ve Grand'Anse Praslin'de doğduğu görülüyor.

107 yaşındaki kadının hala dinç ve sağlıklı görünmesi, sosyalmedya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Sosyal medyada kadınla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Etiketler haiti
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