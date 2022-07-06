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OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Nijeryalı siyasetçinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü duyurdu.

63 yaşındaki Nijeryalı siyasetçinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Barkindo; genel sekreterlik görevini ağustos ayında Heitam el-Gais'e devredecekti.

Etiketler Muhammed Barkindo opec opec genel sekreteri
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