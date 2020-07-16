Opel'in logosu yenilendi! İşte Opel'in yeni logosu

Opel, 1963'ten beri ürettiği tüm otomobillerde hepimizin görmeye alışık olduğumuz logosunu kullandı. Bir çember ve çemberin içindeki şimşekten oluşan bu logo, hem otomobil sahipleri hem de otomobil takipçileri tarafından benimsendi. Ancak zaman su gibi akıp geçiyor, değişim hiç olmadığı kadar değişiyordu. Logo da zamana ayak uydurmak zorundaydı. Bu yüzden Opel, yıllar boyu logosunda ufak tefek değişikliklere giderek, onu zamana uydurmaya çalıştı ve bunda görünüşe göre başarılı da oldu. Fakat Opel, logosunda radikal bir değişiklik yapmadı. Ta ki yeni SUV otomobil Opel Mokka'nın görücüye çıktığı günümüze kadar.

OPEL LOGOSU DEĞİŞTİ

Opel logosunu yenileme kararı aldı. 1963 yılından beri yukarıda anlattığımız gibi sadece zamana uygun bazı değişimler yaşayarak günümüze kadar gelen klasik Opel logosu, yerini Opel Mokka ile birlikte tanıtılan yeni logoya bıraktı. Peki Opel'in yeni logosunda nasıl değişiklikler var?

İŞTE OPEL'İN YENİ LOGOSU

Opel'in yeni logosu, önceki logoyla neredeyse aynı tasarıma sahip. Ancak önemli farklar var.

Örneğin; daha önce logodaki çemberin üst kısmında yer alan Opel yazısı, daha ince bir font ile güncellenerek çemberin alt kısmına alınmış durumda. Çember ise daha ince bir hale getirilmiş. Opel'in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams da Opel logosundaki bu detaylara dikkat çekiyor.

'İNCE BİR GRAVÜR GİBİ'

Opel logosu hakkında konuşan Mark Adams, Logonun dış çemberinin daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin olduğunu söyleyerek, ''Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin.'' dedi. Çemberin altına alınan Opel yazısı için ise Adams, ''Bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi'' ifadelerini kullandı. Opel'in yeni logosu yeni Opel Mokka ile birlikte diğer tüm otomobillerde kullanılmaya başlanacak. Ancak logo ilk olarak Opel Mokka'da hayat bulacak.