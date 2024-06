Ordu ilan etti: İsrail'den savaş duyurusu

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Bir an bile duraksamayacağız" dedi.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinde yer alan son dakika haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Gordin, Hizbullah'ın güçlü bir orduyla karşılaşacağını belirterek Lübnan'a düzenlenecek kara operasyonu için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

'DÜŞMAN GÜÇLÜ BİR ORDUYLA KARŞILACAK'

Hizbullah'a karşı hazır olduklarını ve kuzey sınırında "düşmanın güçlü bir orduyla karşılaşacağını" söyleyen Gordin, "İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduklarını öne süren Gordin, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti.

'BİR AN BİLE DURMAYACAĞIZ'

Lübnan'daki Hizbullah'a sert darbeler indirdiklerini söyleyen Gordin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir an bile durmayacağız. Görev tamamlanıncaya kadar güç ve zeka kullanarak savaşmaya devam edeceğiz. Görev de kuzeye güvenlik getirmektir. İsrail ordusu, geride kalan 8 ay boyunca her gün ve her gece Hizbullah'ın silahlı unsurlarına karşı savaştı."