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  3. 24 Temmuz 2017 20:03

"Ordu parlamentoya kilit vurdu"

Maldivler'de ordunun parlamentoyu kilitlediği belirtildi.

Ordu parlamentoya kilit vurdu
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Muhalefetteki Maldivler Demokrat Partisinden yapılana açıklamada, Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'i görevinden alınmasıyla ilgili yapılacak oylamaya milletvekillerinin katılmasını engellemek amacıyla ordunun, Gayyum'un emriyle parlamentoyu kilitlediği belirtildi.

Açıklamada, parlamentonun kapılarına silahlı kuvvetler tarafından kilit vurulduğu ve milletvekillerinin zorla parlamentoya girmekten alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gayyum'un güvenlik güçlerine verdiği emir ümitsiz, yasa dışı ve anayasaya aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Hükümetten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin ay başında Meclis Başkanı Muhammed hakkında sunduğu güvensizlik önergesinin oylamasının bugün yapılması planlanıyordu. Muhalefetten yapılan açıklamada, güvensizlik önergesine meclisteki 85 milletvekilinden 45'inin imza verdiği belirtilmişti.

Hükümet ve muhalefet partisi arasında mart ayında elektronik oylama sistemindeki sorunlar konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından Muhammed'e karşı benzeri bir önerge sunulmuş ancak yeterli destek alamamıştı.

Gayyum, 400 bin nüfusa sahip, turizm merkezi olarak bilinen Maldivler'de, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in yerini 2013'teki tartışmalı seçimlerle devralmıştı.

AA

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