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  4. 15 Mart 2018 18:22

12 bin sivil hükümet tarafına geçti

Suriye'de Doğu Guta'dan 12 binden fazla kişinin hükümetin elinde bulundurduğu topraklara geçtiği belirtildi.

12 bin sivil hükümet tarafına geçti
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Suriye'de Doğu Guta'dan 12 binden fazla kişi hükümetin elinde bulundurduğu topraklara geçti. Ayrıca Suriye ordusunun Doğu Guta'da Hamriyah kasabasını ele geçirmek üzere olduğu, ordunun kasabaya girişleri durdurduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansının Suriye medyasına dayandırdığı habere göre bir grup sivil yeni açılan geçiş noktasını kullanarak Doğu Guta'dan ayrıldı. Suriye Gözlemevi'ne göre bölgeden hükümetin denetimi altındaki topraklara geçen insan sayısı 12 bini geçti.

 
Ajansa göre Suriye devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde Doğu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan bölgeden sivillerin yürüyerek hükümetin elindeki alanlara geçtiği görülüyor.

Siviller ellerinde eşyaları ve çocuklarıyla birlikte bölgeden ayrılıyor. 

Mayadeen televizyonu ise Doğu Guta'da Hamriyah bölgesinin Suriye hükümet güçleri tarafınan ele geçirilmek üzere olduğunu belirtiyor. Ordu bölgeye girişleri kapattı.

esad , suriye , doğu guta
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