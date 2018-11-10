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  4. 10 Kasım 2018 09:42

2. Cemal Kaşıkçı vakası mı ? Suudi Arabistan'a gitmişti; 17 gündür kayıp !

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. O günden beri Ondimba'dan haber alınamıyor

2. Cemal Kaşıkçı vakası mı ? Suudi Arabistan'a gitmişti; 17 gündür kayıp !
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından dünya yeni bir suikast ihtimalini konuşuyor. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. Ali Bongo Ondimba'dan o günden beri haber alınamadığı belirtildi.

24 Ekim 2018 tarihinden sonra Ondimba'dan bir daha haber alınamadı. Hal böyle olunca da akıllara 'Acaba başkan Ondimba, Cemal Kaşıkçı gibi bir suikasta mı kurban gitti?' sorusu geldi. Öte yandan AFP haber ajansı, geçtiğimiz günlerde Ondimba'nın Suudi Arabistan'da bir hastanede tutulduğunu iddia etmişti.


 

Sabah

cinayet , gabon , kayıp , suudi arabistan
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