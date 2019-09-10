2 çocuklu anneyi çocuklarının önünde taciz ettiler

Carlin ailesi, uzun süredir iple çektikleri yaz tatillerini Mısır'daki lüks bir otelde geçireceklerdi. Sonunda sabırsızlandıklarıo tatil dönemi geldi çattı.

İskoçya'nın Linlithgow bölgesinde yaşayan aile, Mısır'ın ünlü tatil kenti Hurgada'da konaklayacakları otele gittiler. Ancak kendilerini neyin beklediklerinden haberleri yoktu.

Daily Record gazetesinin haberine göre, iki çocuk annesi olan Joanna Carlin, sabahın erken satlerinde çocuklarıyla birlikte kahvaltıya iniyordu.

Odalarından otelin restoranına inmek üzere asansör bekleyen Joanna ve iki çocuğu tam anlamıyla kabusu yaşadı.

Başından geçenleri şöyle anlatıyor 32 yaşındaki Joanna: "Çocukları kahvaltıya indirmek için asansörün gelmesini bekliyordum. Asansör gelip de kapı açıldığı zaman karşımızda üniformalı bir adam duruyordu..."

Joanna Carlin'in anlattığına göre adam, ilaçlama şirketine ait üniforma giyiyordu. Anne ve iki çocuğu asansöre bindiler.

Adam, asansöre binen Joanna ve iki çocuğuna, onları "yanaklarından öpüp öpemeyeceğini" sordu.

Joanna, belki de burada adet böyledir diye düşünerek "Tamam" dedi. Asansör adamı üçüncü kata götürüyordu.

Adam daha sonra Joanna'yı boynundan tutup kendine doğru çekmeye başladı. Tacizci adam, Joanna'nın sırtına ve kalçasına dokunmaya başladı.

Kadına "Harikasın, çok güzelsin" gibi sözler söyleyen adama durmasını söyledi Joanna...

Kadın kendini geri çekmeye çalıştıkça adam onu elle taciz etmeye devam etti. Asansör üçüncü kata gelip de kapılar açıldığında ise inmedi.

"Adam beni zorla öpmeye başladı. Çocuklarım yanımad olduğu için büyük tepkiler vermemeye çalışıyordum çünkü bana yaptığını onlara da yapmaya çalışabilirdi" diye anlatıyor yaşadığı kabus gibi dakikaları Joanna...

"Oğlum, 'anne iyi misin' diye sorup duruyordu. Yıllar gibi süren asansör yolcuğunu sonunda sonra erdi ve zemin kata geldiğimizde kapı açıldı. Çocuklarımı da alıp kendimi asansörden dışarı attım. Şoke olmuştum."

Joanna'nın kocası Mark, midesinden rahatsızlandığını, bu sebeple o anda karısı ve çocuklarıyla birlikte kahvaltıya inemediğini anlattı.

"Oğlum yanıma geldiğinde 'baba, baba, asansörde kötü bir adam vardı' diye bağırıyordu" diyen Mark, adamın otel görevlilerince yakalandığını belirtti.

Ancak beklendiği şekilde polise haber verilmedi, güvenlik şefi ve otel çalışanları, 40-50 yaşları arasındaki tacizciyi dövmeye başladı.

Mark adamlara durmalarını söylese de uzun bir süre boyunca tacizciyi hırpalamaya devam ettiler. Otel müdürlüğü daha sonra çiftin mahvolan tatili için onlara 150 sterlin ödemeyi önerdi.

Carlin ailesi konaklama için harcadıkları tüm paranın kendilerine iade edilmesini istedi ancak otel bu kez onlara 400 sterlin önerdi.

Aile bu parayı da almayı da reddetti. Carlin ailesi, şimdi başlarından geçen bu kötü tecrübeyi unutmaya çalışıyor. Otel çalışanları ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.