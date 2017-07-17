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  4. 17 Temmuz 2017 10:24

25 kadın terörist tünelde yakalandı

DEAŞ'tan temizlenen Musul'da, tünelde saklanan 3'ü Türk 25 kadın terörist yakalandı.

25 kadın terörist tünelde yakalandı
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Musul'un DEAŞ'tan geri alınmasının ardından terörle mücadele birimlerinin kentte operasyonları devam ederken güvenlik güçleri, tarihi kent merkezinde bir tünelde saklanan 25 DEAŞ'lı kadın yakaladı. DEAŞ'lıların üzerinde intihar yeleği ve silah bulundu.

Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin üçünün Türk, beşinin Alman, üçünün Rus, ikisinin Kanada vatandaşı olduğu açıklandı.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. Kent, üç yıldır terör örgütünün kontrolü altındaydı.

terörist , deaş , musul , ırak