5 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu edildi!

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının devam ettiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden iyi haber var. Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, kentteki beş korona virüsü hastasının iyileştiğini ve evlerine gönderildiğini açıkladı.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami, “Beş hastamız iyileşti. Diğer hastalarında durumu iyiye gidiyor. Bütün hastaların iyileştirilerek evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz” dedi. Hewrami, iyileşerek eve gönderilen hastalardan 14 gün boyunca ziyaretçi kabul etmemelerini istediklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde korona virüsüne yakalanan toplam 34 kişiden dokuzunun iyileştiği, bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Erbil ve Süleymaniye kentlerinde alınan tedbirler kapsamında 14 Mart’ta başlayan iki günlük sokağa çıkma yasağı dün 72 saat daha uzatılmıştı.