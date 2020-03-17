SON DAKİKA
AVRUPA'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A İNDİ
KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER! ASKERİ OKULLAR TATİL EDİLDİ
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 17 Mart 2020 13:47

5 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu edildi!

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde korona virüsü tedavisi gören beş kişi iyileşerek taburcu edildi. Evlerine gönderilen hastalardan 14 gün kimseyle temas kurmamaları istendi.

5 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu edildi!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının devam ettiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden iyi haber var. Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, kentteki beş korona virüsü hastasının iyileştiğini ve evlerine gönderildiğini açıkladı.

 Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami, “Beş hastamız iyileşti. Diğer hastalarında durumu iyiye gidiyor. Bütün hastaların iyileştirilerek evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz” dedi. Hewrami, iyileşerek eve gönderilen hastalardan 14 gün boyunca ziyaretçi kabul etmemelerini istediklerini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde korona virüsüne yakalanan toplam 34 kişiden dokuzunun iyileştiği, bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Erbil ve Süleymaniye kentlerinde alınan tedbirler kapsamında 14 Mart’ta başlayan iki günlük sokağa çıkma yasağı dün 72 saat daha uzatılmıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tedavi , ırak , virüs , taburcu , koronavirüs , corona , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM