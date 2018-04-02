6 Türk kadınına idam cezası verildi !

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği bildirildi.

Bağdat’ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtild.

Irak mahkemeleri daha önce de DEAŞ üyesi Türkler için benzer yönde kararlar almıştı.



DAHA ÖNCE 16 DEAŞ'LI HAKKINDA DAHA İDAM KARARI ÇIKMIŞTI

Irak’ta seçimler yaklaşırken, DEAŞ’lılara verilen idam cezası sayısının da artması bekleniyordu. Bundan Türk DEAŞ’lıların da payını alacağı ve bugün 16 olan sayının artacağı tahmin ediliyor.

Irak çocukların iadesine olumlu yaklaşıyor fakat kadınların bir kısmının iadesi konusunda Ankara'nın umutlu olmadığı belirtiliyor. Özellikle ilk idam cezası verilen kadının durumunun netleşmemesi, Bağdat’ın bundan sonraki tutumunun ne olacağına dair de soru işaretlerine neden oldu.

Irak’ın DEAŞ’a katılan Türk erkeklere dair ise iade sürecini işletmesi beklenmiyor. Türkiye’nin öncelikli çabalarının büyük oranda 12 yaş altındaki 19 çocuk üzerinde yoğunlaştığı öğrenilirken Irak, 12 yaş üzerindekileri çocuk olarak görmüyor.