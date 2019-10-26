8 kadına ait görüntülerin olduğu 50 video kaset ortaya çıktı

Fas'ta, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında, şüphelinin işlediği suçlara ilişkin 8 kadına ait görüntülerin yer aldığı 50 video kasetine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi, Ahbar el-Yevm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Buişrin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha önce verilen 12 yıllık ceza kararına itirazın ardından kurulan İstinaf Mahkemesi, Buişrin'i suçlu bularak cezasını 15 yıla çıkardı.

Kazablanka'daki başında bulunduğu gazete merkezinden 23 Şubat 2018'de polis baskınıyla götürülen Buişrin'in davasına ilişkin gelişmeler ve mahkeme oturumları uluslarası ve yerel medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Başsavcılık, Buişrin'i 26 Şubat 2018'de "insan ticareti, cinsel taciz, cinsel sömürü amaçlı nüfuz ve teşhirle tehdit suçlarından" ceza mahkemesine sevketmişti.

8 KADINA AİT 50 VİDEO KASETİ

Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında, şüphelinin işlediği suçlara ilişkin 8 kadına ait görüntülerin yer aldığı 50 video kasetine ulaşıldığı ifade edilmişti.

Suçlamaların uydurma olduğunu söyleyen Buişrin, bunun sebebinin gazetesindeki köşesinde her gün kaleme aldığı sert muhalif yazılardan kaynaklandığını öne sürüyor.