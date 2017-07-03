ABD anlaştı işgal başlıyor !

Suriye'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suriye rejimine yakın kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, ABD ordusu YPG ile yaptığı anlaşma gereği Rakka’daki Tabka Havalimanı’nda askeri üs kuracak.

Amerikan güçlerinin Tabka Havalimanındaki istasyonlarını ne ölçüde geliştirecekleri şu sıralar spekülasyona açık ve belirsizliğini koruyor.



Bazı kaynaklar, ABD’nin Suriye hükümetine bağlı güçleri Tabka’dan uzak tutmak ve partneri olan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgalini kolaylaştırmak için bölgeye yerleşeceğini savunurken başka kaynaklar ise bu üssün IŞİD’le savaş için kullanacağını belirtiyor.



ABD’nin IŞİD karşıtı koalisyon temsilcisi Brett McGurk’ün geçtiğimiz hafta çekilen fotoğraflarında Tabka'daki YPG'lileri ziyaret ettiği görülüyor.