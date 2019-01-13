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  4. 13 Ocak 2019 17:00

ABD Dışişleri'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Katar'da önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması
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Pompeo, Arap ülkeleri ile Katar arasında yaşanan diplomatik ve ekonomik krizin çok uzadığını açıklarken öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında da yorum yaptı.

Pompeo, Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu… Pompeo, “ABD, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens ile Kaşıkçı olayını aydınlığa kavuşturmak için görüşmelere devam edecektir” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen yıl Arap ülkeleriyle Katar arasında başlayan diplomatik kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Birlikte çalışırsak daha önce olduğumuzdan daha kuvvetli oluruz. Ortak bir mücadelemiz varken birlikte olmak daha önemlidir. Ortak hedefi olan ülkeler arasında anlaşmazlık olması yardımcı olmaz” dedi.

cemal kaşıkçı , pompeo
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