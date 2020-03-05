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  4. 05 Mart 2020 23:03

ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
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Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu.

Pompeo, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler" demişti.
 
 
 

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