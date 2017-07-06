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  4. 06 Temmuz 2017 19:55

ABD hakkında bomba askeri üs iddiası !

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw, ABD'nin Suriye'de 7 askeri üs kurduğunu iddia etti.

ABD hakkında bomba askeri üs iddiası !
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Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin genel komutanı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklama yaptı. Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor. Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.

DHA

askeri üs , suriye , ırak , abd