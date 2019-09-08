ABD ile Fırat'ın doğusunda ortak devriye başladı !

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD'li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü (bugün) yapılacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine askeri harekat gündeme geldi.

Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı.

AKÇAKALE'DE MERKEZ KURULDU

DHA'da yer alan habere göre bu doğrultuda 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD'li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü.

3 KEZ ORTAK KEŞİF UÇUŞU YAPILDI

Müşterek Harekat Merkezi'ndeki Türk ve ABD´li heyet tarafından hem sahada hem masada yapılan yoğun toplantıların ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Burada elde edilen görüntülerin ardından iki ülke askeri yetkilileri helikopter ile havadan 3 kez ortak uçuş ile keşif ve gözetleme faaliyeti de gerçekleştirdi.

BUGÜN YAPILACAĞI DUYURULDU

Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD'li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü (bugün) yapılacağını duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Açıklamanın ardından sınırda hareketlilik başlarken, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.

AÇTIKLARI TÜNELLERİ KAPATIYORLAR

İHA'da yer alan habere göre de devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı, terör örgütünün bez parçalarını kaldırdıkları gözlendi.