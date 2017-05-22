ABD ile İran arasında kılıçlar çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı ziyaretinde Ortadoğu'daki önemli müttefiklerini ziyaretlerini sürdürüyor. Trump'ın ziyaretlerde bulunduğu Suudi Arabistan ve İsrail'deki demeçleri ve yaptığı anlaşmalar Washington-Tahran hattında yeni bir gerilimi tetikledi.

SİLAH ANLAŞMASINA TEPKİ GELDİ

ABD'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı milyarlarca dolarlık silah anlaşması İran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti için, "Oradayken, yeni bir 11 Eylül'den nasıl kaçınabileceği konusunu tartışmalı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'e sponsor olduğu iddialarını hatırlatan Zarif, Trump'ın bunun tekrarlanmasının önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP: İRAN TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYİ BIRAKSIN

ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldiği ilk günden bu yana cebinde tuttuğu İran karşıtı tutumunu İsrail'de yaptığı açıklamalarla yineledi.

Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelen Trump, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, İran'ın asla ve asla nükleer silahlara sahip olmaması konusunda tek ses olabilir. İran, teröristleri eğitmeyi, silahlandırmayı ve mali olarak desteklemeyi derhal bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi daha önce de İran'ı 'terörizme sponsor' devletlerden biri olarak nitelemişti.

RUHANİ'DEN KIZDIRACAK AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin 'siyasi değeri olmayan bir gösteri' olduğunu söyledi. Ruhani 'Ortadoğu'da İran'ın yardımı olmadan istikrarın imkansız olduğunu' da vurguladı.