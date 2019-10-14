ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin müdahalesinin IŞİD'in yeniden ayağa kalkmasına neden olacağı yönündeki eleştirileri, "en kötü DEAŞ tutuklularının" kendi ellerinde olduğunu ve Türkiye ile Kürtlerin tutukluların kaçmasına izin vermemesi gerektiğini söyleyerek yanıtladı.

Trump, dün gece attığı Twitter mesajında da bu görüşlerini yineledi. ABD Başkanı, "ABD'nin en kötü DEAŞ tutukluları var. Türkiye ve Kürtler, bu kişilerin kaçmasına izin vermemeli. Avrupa, sayısız talebin ardından bu kişileri geri almalı. Bunu şimdi yapmalılar. Onlar asla ABD'ye gelmeyecekler ve girmelerine de izin verilmeyecek" dedi.

YALNIZCA İKİ İNGİLİZ VATANDAŞI DEAŞ ÜYESİ BÖLGEDEN ÇIKARILDI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; New York Times'a konuşan yetkililer, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt grupların kontrolü altındaki bölgedeki kamplarda tutulan yalnızca İngiliz vatandaşı iki DEAŞ üyesini bölgeden çıkarabildiklerini söyledi.

Beatles olarak isimlendirilen grubun üyesi olan bu iki kişi, aynı zamanda bazı Batılı rehinelerin DEAŞ tarafından öldürüldüğü videolarda da yer alıyordu. Bu iki kişinin, ABD'nin Virginia eyaletine götürülerek, burada yargılanmaları planlanıyor.

'KÜRTLER BAŞKA TUTUKLULARIN ÇIKARTILMASINA İZİN VERMEDİ'

ABD'li yetkililer, Kürt grupların, Ayn İsa, Kobani ve Haseke gibi yerlerde DEAŞ militanlarının tutulduğu kamp ve cezaevlerinden ABD ordusunun başka tutukluları çıkarmasına izin vermediklerini de söyledi.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın askerleri geri çekmeye başlaması nedeniyle Kürt grupların işbirliği yapması halinde başka tutukluları çıkarma olasılığının artık pek kalmadığını da vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, geçen hafta çarşamba günü (6 Ekim) Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolü altındaki kesimlerde bir güvenli bölge kurulması için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'de tutuklu tüm DEAŞ militanlarından sorumlu olacağını açıklarkenABD Kongresi, Türkiye'nin operasyonunun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Kongre, Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamak için yasal girişim başlatmıştı.