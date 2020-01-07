ABD Irak'tan çekiliyor mu ? Bakan'dan flaş açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, son günlerde yeniden gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Irak'tan çekileceklerine dair çıkan haberlere yanıt verdi.

ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sona erdireceğine yönelik iddialara yanıt veren Esper, Irak’ta IŞİD ile savaşmak için bir süre daha bulunmaları gerektiğini belirtti.

Esper İranlı General Süleymani’ye yapılan suikast sonrası savaş çıkabileceği ihtimali için ise “Biz bir savaşı başlatmayı düşünmüyoruz ancak var olan savaşı durdurmak için hazırlıklıyız” dedi.

“İRAN GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ”

“Süleymani haftalar değil günler içinde hayata geçirmek üzere bir saldırı planlıyordu demek daha doğru olur” diyen Esper, “ABD İran’la diplomatik çözüm istiyor ama İran gerilimi düşürmeli” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Irak’taki askeri gücünün çekilmek üzere hazırlık yaptığı ABD’li bir askerin Iraklı makamlara yazdığı mektup sonrasında ortaya çıkmıştı.

Mektubun kazara yayılmasından sonra ABD’li yetkililer mektubun varlığını kabul etmiş ancak içeriği konusunda bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtmişti.

Savunma Bakanı Esper konu hakkında, “Irak’tan çekilme planımız yok” demişti.